NHL: Lundqvistovi ukončili problémy so srdcom sezónu

Washington 18. decembra (TASR) - Švédsky brankár Henrik Lundqvist sa iba ťažko zmieruje s faktom, že si za Washington Capitals v budúcej sezóne NHL nezachytá. Stopku na celý ročník mu vystavili problémy so srdcom.



Tridsaťosemročný Lundqvist mal v zámorskej súťaži absolvovať prvýkrát sezónu v drese iného klubu ako New York Rangers, kde strávil uplynulých pätnásť rokov. "Je pre mňa veľmi ťažké stráviť to. Po mnohých diskusiách s lekármi po celej krajine sme tento týždeň dospeli ku konečnému záveru, že nebudem môcť odohrať sezónu. Bol to pre mňa náročný a emocionálny deň," povedal podľa agentúry AFP švédsky brankár.



Lundqvist nastúpil na 887 zápasov v základnej časti NHL a na ďalších 130 v play off. V roku 2014 postúpil s Rangers do finále bojov o Stanleyho pohár. Klub z New Yorku ho po predchádzajúcej sezóne vykúpil zo zmluvy, s Washingtonom podpísal ročný kontrakt na 1,5 milióna dolárov.