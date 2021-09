Pospíšil s dvomi gólmi v zápase nádejí, skóroval aj Chromiak

New York 21. septembra (TASR) – Slovenský hokejista Martin Pospíšil si výborne počína v nováčikovskom kempe klubu NHL Calgary Flames. V nočnom zápase nádejí Calgary a Edmontonu sa blysol dvomi gólmi, ktorými pomohol k víťazstvu plameňov 4:1.



Dvadsaťjedenročný útočník svojím prvým zásahom vyrovnal v presilovke na priebežných 1:1, druhý gól strelil v závere do prázdnej bránky. Mladé nádeje Calgary a Edmontonu odohrali medzi sebou dva prípravné zápasy a v oboch uspeli Flames. Pospíšil skóroval aj v prvom vzájomnom súboji, keď gólom prispel k víťazstvu 4:3.



Darí sa aj Martinovi Chromiakovi v nováčikovskom kempe Los Angeles. Devätnásťročný útočník strelil v noci na utorok jeden gól Kings, ktorí prehrali na turnaji Rookie FaceOff v Arizone s Vegas Golden Knights 2:3. Za zlatých rytierov nastúpil jeho krajan Jakub Demek.



Na tom istom nováčikovskom turnaji si Colorado poradilo so San Jose 7:4 aj vďaka asistencii Mateja Kašlíka. V ďalšom zápase Anaheim zdolal domácu Arizonu 5:4, v bránke Ducks sa v druhej polovici stretnutia predstavil Slovák Roman Durný. Hlavné kempy klubov NHL sa začínajú od stredy.