NHL: Määttä sa sťahuje z Pittsburghu do Chicaga, opačným smerom Kahun

Dvadsaťštyriročný Määttä, ktorý v rokoch 2016 a 2017 pomohol Penguins získať Stanleyho pohár, zaznamenal v uplynulom ročníku 14 bodov (1+13) v 60 zápasoch.

Pittsburgh 16. júna (TASR) - Fínsky hokejový obranca Olli Määttä bude v novej sezóne NHL obliekať dres Chicaga. Vedenie Pittsburghu Penguins ho vymenilo do tímu Blackhawks za nemeckého útočníka Dominika Kahuna a voľbu v 5. kole tohtoročného draftu.



"Jastrabi" chceli vystužiť svoje obranné rady po tom, čo druhú sezónu po sebe nepostúpili do play off. Dvadsaťštyriročný Määttä, ktorý v rokoch 2016 a 2017 pomohol Penguins získať Stanleyho pohár, zaznamenal v uplynulom ročníku 14 bodov (1+13) v 60 zápasoch. So 116 zblokovanými strelami bol tretí v tíme v tejto štatistike. Pittsburgh potreboval odťažiť napätý klubový rozpočet a namiesto štvormiliónového Fínovho kontraktu doň zaradí 925-tisícovú zmluvu Kahuna. Dvadsaťtriročný krídelník dosiahol v premiérovej profiligovej sezóne 13 gólov a 24 asistencií v 82 dueloch v drese Chicaga. Informovala o tom agentúra AP.