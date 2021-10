MacKinnon mal opäť pozitívny test na koronavírus, neodcestuje na trip

Denver 18. októbra (TASR) – Útočník Colorada Avalanche Nathan MacKinnon mal pozitívny aj ďalší test na koronavírus a nebude môcť odcestovať s tímom na nadchádzajúci trip v NHL. Dvadsaťšesťročný hokejista s určitosťou vynechá duely na ľade Washingtonu, Floridy a majstrovskej Tampy Bay. Informoval o tom portál sportsnet.ca.



MacKinnona pozitívne testovali už pred štartom sezóny a zatiaľ tak do nového ligového ročníka nezasiahol. Colorado bez svojho ofenzívneho lídra prehralo so St. Louis 3:5 a zdolalo Chicago 4:2. „Nate nám bude chýbať, ale máme hráčov, ktorí ho musia nahradiť," uviedol pred prvým zápasom sezóny obranca denverského tímu Cale Makar.



