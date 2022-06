Makar získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off

Tampa 27. júna (TASR) - Cale Makar získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off NHL (MVP). Obranca majstrovského Colorada bol najproduktívnejší hráč svojho tímu a celkovo tretí najproduktívnejší hráč tohtoročnej vyraďovačky, 23-ročný kanadský hokejista zaznamenal v 20 zápasoch 29 bodov (8+21). Viac bodov v play off nazbierali iba útočníci Edmontonu Connor McDavid (33 b.) a Leon Draisaitl (32).



Makar bol najproduktívnejší hráč spomedzi finalistov a výrazne pomohol Avalanche k zisku prvého Stanleyho pohára po 21 rokoch. V šiestich zápasoch finálovej série si pripísal sedem bodov za tri góly a štyri asistencie. Je celkovo iba siedmy obranca a najmladší za 52 rokov, ktorý získal cenu MVP play off. V krátkom čase sa teší z druhého individuálneho ocenenia, nedávno dostal aj Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny 2021/2022. Pred ním sa podarilo získať Norris a Conn Smythe Trophy v tom istom roku len dvom bekom - Bobbymu Orrovi (1970, 1972) a Nicklasovi Lidströmovi (2002).



Makar po finále vyzdvihol celé mužstvo, ktoré sa postaralo o tímový úspech. "Chalani tvrdo pracovali, aby vybojovali pohár. E.J. (Erik Johnson), Nate (Nathan MacKinnon), 'Landy' (Gabriel Landeskog), Mikko (Rantanen) sú v tíme už dlhé roky, zažili vrcholy i pády. Je úžasné byť súčasťou tohto mužstva, vidieť, ako sa dočkali odmeny za svoju prácu. Som na chalanov hrdý," povedal pre nhl.com. "Ako malý chlapec som mal plagát so Stanleyho pohárom na stene v izbe. Teraz myslím na všetkých, ktorí mi pomohli dostať sa až sem, najmä na moju rodinu. Je to neskutočné."