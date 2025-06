Makar získal druhýkrát v kariére Norrisovu trofej najlepšieho obrancu

New York 11. júna (TASR) - Cale Makar z Colorada Avalanche získal druhýkrát v kariére Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny v zámorskej hokejovej NHL. Zopakoval si tak prvenstvo v ankete z roku 2022, keď sa tešil aj z triumfu v Stanleyho pohári.



Dvadsaťšesťročný Makar sa o Norris Trophy uchádzal už piatykrát za šesť sezón. V predošlých dvoch ročníkoch skončil v hlasovaní novinárov tretí. V uplynulej sezóne si v 80 dueloch základnej časti pripísal 92 bodov (30+62) a 28 plusiek v hodnotení plus/mínus. Stal sa deviatym obrancom v histórii NHL, ktorý strelil aspoň 30 gólov v jednej sezóne a prvým od sezóny 2008/2009, keď Mike Green strelil 31 gólov za Washington. Colorado prehralo v play off v prvom kole v siedmich dueloch s Dallasom Stars.



„Vždy, keď získate takéto ocenenie, je to skvelé. Je výnimočné, že som dostal túto cenu už druhýkrát. Znie to ako klišé, ale je to skutočne tímové ocenenie, patrí aj spoluhráčom,“ povedal pre zámorské médiá Makar, ktorý získal v hlasovaní 1861 bodov. Za ním skončili Zach Werenski z Columbusu (1266) a obhajca trofeje Quinn Hughes z Vancouveru (918).



Hughes mal šancu získať ocenenie druhý rok za sebou ako prvý hráč od čias Nicklasa Lidströma, ktorého za najlepšieho zadáka vyhlásili trikrát v sérii v rokoch 2006 až 2008. Jeho šnúru potom prerušil Zdeno Chára v roku 2009.