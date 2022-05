Marchandovi operovali oba bedrové kĺby, vynechá úvod novej sezóny

Boston 28. mája (TASR) - Skúsený kanadský hokejista Brad Marchand absolvoval v piatok operáciu oboch bedrových kĺbov, po ktorej ho čaká šesťmesačná rekonvalescencia. Útočník Bostonu tak vynechá štart novej sezóny NHL.



Vedenie Bruins oznámilo, že 34-ročný krídelník podstúpil artroskopickú operáciu, pri ktorej mu lekári zreparovali poškodené chrupavky. Pauzovať by mal približne do konca novembra. Marchand patrí medzi dlhoročné stálice Bostonu a v sezóne 2021/2022 bol jeho najproduktívnejší hráč, v základnej časti nazbieral v 70 zápasoch 80 bodov za 32 gólov a 48 asistencií. V play off pridal 4 góly a 7 asistencií v siedmich dueloch, jeho Bruins vypadli v 1. kole v sedemzápasovej sérii s Carolinou. Informovala o tom agentúra AP.