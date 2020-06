NHL: Mariána Hossu zvolili do Siene slávy

Toronto 25. júna (TASR) - Slovenského hokejistu Mariána Hossu zvolili v stredu do Siene slávy. Slávnostne ho do nej uvedú 16. novembra v Toronte. Menoslov laureátov zverejnil portál TSN, v kategórii hráčov sa pocty dočkali aj Jarome Iginla, Kevin Lowe a Doug Wilson.



Medzi hráčkami vybrala odborná komisia Kim St-Pierreovú, v kategórii "budovateľov" ocenili Kena Hollanda. Hossa figuroval medzi hlavnými kandidátmi, na rozdiel od neho sa tohtoročného uvedenia medzi smotánku nedočkali Daniel Alfredsson, Theo Fleury, Sergej Gončar, Alexander Mogiľnyj, Keith Tkachuk, Rod Brind'Amour, Patrik Eliáš, Pierre Turgeon či Curtis Joseph.



Zámorský novinár Steve Dryden uviedol, že pre Hossu hralo viacero faktorov. Je jediný hráč NHL, ktorý hral tri roky za sebou vo finále Stanleyho pohára za tri rôzne tímy - Pittsburgh, Detroit a Chicago, ktorému pomohol k trom trofejam (2010, 2013, 2015). V play off odohral viac zápasov (205) ako ktokoľvek iný v období jeho kariéry a viac bodov za tento čas získali vo vyraďovacej časti len Sidney Crosby a Jevgenij Malkin.



"Je to pre mňa obrovská česť a veľa to pre mňa znamená. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Hokej mi v živote mnoho dal a som vďačný za takéto uznanie," citoval Hossu oficiálny web NHL.



Štyridsaťjedenročný útočník je jeden zo šiestich hráčov histórie, ktorí mali minimálne pätnásť sezón s dvadsať a viac gólmi a osem sezón play off s minimálne desiatimi bodmi. Zvyšnú päťku tvoria Wayne Gretzky, Mark Messier, Jaromír Jágr, Brett Hull a Steve Yzerman. Hossa mal plusové hodnoty v štatistike plus/mínus v sedemnástich z jeho osemnástich sezón. Vyššiu úspešnosť mali od ročníka 1967/1968 len Larry Robinson, Scott Stevens, Nicklas Lidström a Al MacInnis. Celkovo odohral v NHL 1309 zápasov základnej časti, strelil 525 gólov a pridal 609 asistencií. V play off nastúpil na 205 duelov s bilanciou 52+97.



Hossa sa stal na Slovensku šesťkrát Hokejistom roka a je slovenský rekordér v počte získaných bodov na ZOH, kde dosiahol štrnásť gólov a rovnaký počet asistencií. V roku 2017 musel predčasne ukončiť svoju kariéru pre zdravotné problémy. Hrať mu nedovolila alergická reakcia, ktorú vyvolávala kombinácia potu a hokejového výstroja.



V Sieni slávy sa Hossa pridal ku krajanom Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnému. V reakcii na tento fakt, resp. na tri úspešné a dve neúspešné účasti vo finále (2008 a 2009) ho citovala agentúra AP: "To, že sa dokážete dostať cez neúspechy vás posilní. Možno je trojka pre mňa čarovná. Nie iba preto, že som trikrát uspel vo finále, ale aj preto, že som tretím Slovákom v Sieni slávy."