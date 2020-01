Marinčin predĺžil zmluvu s Torontom o ďalší rok

Toronto 11. januára (TASR) – Slovenský hokejista Martin Marinčin a klub NHL Toronto Maple Leafs sa dohodli na predĺžení spolupráce. Dvadsaťsedemročný obranca podpísal s "javorovými listami" nový ročný jednocestný kontrakt v hodnote 700 000 dolárov. Informovala o tom oficiálna webstránka kanadského klubu.



Pre Marinčina je to tretia jednoročná zmluva za sebou. Platovo zostáva na rovnakej úrovni ako pri predchádzajúcom kontrakte. Slovenský zadák prišiel do Toronta v júni 2015 výmenou z Edmontonu, ktorý ho v roku 2010 draftoval v 2. kole z celkového 46. miesta.



V tomto ročníku odohral za Maple Leafs 13 zápasov v NHL bez bodového zápisu, nazbieral tri plusky a osem trestných minút. Počas sezóny viackrát "pendloval" medzi prvým tímom a farmou, v nižšej zámorskej súťaži AHL absolvoval za Toronto Marlies päť stretnutí so ziskom asistencie.



Marinčin získal v roku 2018 s Marlies prestížny Calderov pohár. V NHL odohral dokopy 214 duelov základnej časti v dresoch Maple Leafs a Oilers so ziskom 30 bodov (4+26), v šiestich štartoch play off nebodoval. Košický rodák reprezentoval SR na troch svetových šampionátoch ako i ZOH 2014 v Soči, na vlaňajších domácich MS bol so siedmimi bodmi (3+4) najproduktívnejším Slovákom.