NHL: Marinčin s Torontom prehral s Columbusom, hetrik Duboisa

NHL - 3. zápas predkola play off:



Východná konferencia (Toronto)



Columbus - Toronto 4:3 pp



/stav série: 2:1/







Západná konferencia (Edmonton)



Minnesota – Vancouver 0:3



/stav série: 1:2/







4. zápas predkola play off:



Winnipeg - Calgary 0:4



/konečný stav série 1:3, do play off postúpilo Calgary/







Skupina o nasadenie:



Východná konferencia (Toronto)



Philadelphia - Washington 3:1







Západná konferencia (Edmonton)



St. Louis - Vegas 4:6

Toronto 7. augusta (TASR) - Hokejisti Philadelphie zvíťazili v noci na piatok v zápase skupiny o nasadenie vo Východnej konferencii NHL nad Washingtonom 3:1. V drese hostí odohral takmer 11 minút slovenský útočník Richard Pánik, do bodových štatistík sa nezapísal. Pre Flyers to bola v skupine druhá výhra.Hokejisti Columbusu sa priblížili k postupu do play off, keď v treťom zápase predkola vo Východnej konferencii zdolali Toronto 4:3 po predĺžení a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:1. Slovenský reprezentant Martin Marinčin v drese Maple Leafs odohral takmer dvadsať minút a pripísal si tri strely na bránku. K triumfu Columbusu prispel hetrikom Pierre-Luc Dubois.Vancouver zdolal Minnesotu 3:0 v treťom zápase predkola a v sérii vedie 2:1 V skupine o nasadenie v Západnej konferencii prehral obhajca Stanleyho pohára St. Louis s Vegas Golden Knights 4:6.