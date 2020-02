NHL: Marinčin si pripísal prvý bod v sezóne, asistoval aj Tatar

Výsledky NHL:



Philadelphia - Columbus 5:1, Pittsburgh - Toronto 5:2 /MARINČIN za hostí 0+1/, Detroit - Montreal 4:3 /TATAR za hostí 0+1/, Ottawa - Buffalo 7:4, Nashville - Carolina 1:4, St. Louis - New Jersey 3:0, Winnipeg - Los Angeles 6:3

New York 19. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin si pripísal premiérový bod v prebiehajúcej sezóne NHL. Na ľade Pittsburghu asistoval pri druhom góle Toronta, ktoré však prehralo s Penguins 2:5. Gólom a tromi asistenciami sa na triumfe domácich podieľal kapitán Sidney Crosby. V noci na stredu bodoval aj Tomáš Tatar, ktorý rovnako zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Montreal neudržal v tretej tretine náskok 3:1 a podľahol domácemu Detroitu 3:4. Pre slovenského útočníka to bol 54. bod (21+33) v 62. zápase sezóny. S 33 asistenciami si vyrovnal osobné profiligové maximum z minulého ročníka. Pevne mieri aj za svojím bodovým rekordom, vlani získal 58 bodov v 80 dueloch.Penguins si v zápase s Torontom vypracovali päťgólový náskok, hostia dokázali v závere dvoma presnými zásahmi už len zmierniť prehru. Pittsburgh sa vďaka zisku dvoch bodov posunul na čelo Metropolitnej divízie, vo Východnej konferencii má tretiu najlepšiu bilanciu. "," tešil sa z výkonu svojho kapitána tréner Penguins Mike Sullivan. Crosby zaznamenal 34. zápas v kariére, v ktorom dosiahol aspoň štyri body.Toronto tuho bojuje o play off, aktuálne mu síce patrí tretia postupová pozícia v Atlantickej divízii, no New York Islanders, Carolina i momentálne nepostupujúci Columbus majú vo Východnej konferencii o dva body viac. "," burcoval svojich spoluhráčov kapitán Maple Leafs John Tavares. Marinčin sa po osemzápasovej odmlke vrátil do zostavy Toronta a v 19. zápase sezóny sa dočkal prvého kanadského bodu, počas 13:23 minút si okrem asistencie pripísal aj jeden strelecký pokus.Dobrá nálada nie je ani v druhom slávnom kanadskom klube. Montreal nestačil na najslabší tím súťaže Detroit a druhýkrát v sezóne ťahá šnúru piatich prehier. "," povzdychol si tréner Canadiens Claude Julien. Na 3:3 vyrovnal veterán Mike Green, pre skúseného obrancu to bol okrúhly 500. bod v súťaži.Tatar mal prsty vo vydarenej presilovkovej kombinácii hostí v 33. minúte, po jeho prihrávke Jordan Weal poslal zadovkou puk na skórujúceho Nicka Suzukiho. Montreal však dvojgólový náskok neudržal a prehral s Detroitom v tejto sezóne všetky zápasy. "" povedal útočník Red Wings Dylan Larkin. Tatar proti svojmu bývalému klubu odohral 17 minút, predviedol aj dva bodyčeky a na súperovu bránku vyslal jednu strelu.Náladu si vylepšili hráči St. Lous Blues, ktorí zdolali New Jersey 3:0 a ukončili sériu piatich prehier. Z uplynulých deviatich duelov vyhral obhajca titulu iba dvakrát, napriek tomu sa naďalej drží na čele Západnej konferencie o dva body pred Dallasom. Columbus prehral piaty duel v rade, podľahol Philadelphii na jej ľade 1:5.