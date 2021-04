NHL: Marleau nastúpil na 1768. zápas a prekonal Howea

výsledky:



Florida - Columbus 4:2, Tampa Bay - Carolina 3:2 pp, Dallas - Detroit 3:2 pp a sn, Nashville - Chicago 5:2, Edmonton - Montreal 4:1, Calgary - Ottawa 2:4, Arizona - Minnesota 2:5, Vegas - San Jose 3:2 pp a sn

New York 20. apríla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Patrick Marleau zo San Jose sa postaral o zápis do historických tabuliek NHL. Štyridsaťjedenročný krídelník Sharks nastúpil v noci na utorok proti Vegas Golden Knights na 1768. zápas v súťaži a prekonal rekord legendárneho Gordieho Howea v počte odohraných stretnutí.Vegas v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom na domácom ľade napokon Sharks zdolali 3:2 po nájazdoch.Marleau odohral 899. zápas základnej časti za sebou, čo je štvrtá najdlhšia séria histórie NHL." povedal 41-ročný Kanaďan ešte pred duelom." dodal jeho spoluhráč Erik Karlsson. Marleau absolvoval 17:21 minúty a raz vystrelil na bránku, no šiestej prehre San Jose za sebou nezabránil. "" pritom viedli v úvode druhej tretiny 2:0, no potom sa dvakrát presadil Mark Stone a v nájazdoch iba Alex Tuch hneď v prvej sérii. Vegas zvíťazilo siedmykrát za sebou.Obhajca Stanleyho pohára Tampa Bay zvíťazil doma nad Carolinou 3:2 po predĺžení. Slovenský obranca Lightning Erik Černák odohral takmer 22 minút, zapísal si jeden mínusový bod a 6 trestných minút. V extra čase rozhodol Yanni Gourde, asistoval mu Alex Killorn, ktorý nazbieral celkovo dva body, keď strelil aj gól.okomentoval Gourde víťazný moment. "Blesky" sa mohli opäť spoľahnúť na brankára Andreja Vasilevského, ktorý prispel 25 zákrokmi a dosiahol 27. triumf v tejto sezóne a je na čele štatistiky.V súboji slovenských protihráčov zvíťazil Dallas s Andrejom Sekerom nad Detroitom s Richardom Pánikom 3:2 po nájazdoch. Obranca Stars odohral takmer 14 minút, útočník Red Wings takmer 16 minút a zapísal si jeden plusový bod. Hrdinom Dallasu bol Roope Hintz, ktorý ku gólu pridal aj asistenciu. V nájazdoch síce neuspel, ale zastúpili ho Jason Robertson a Denis Gurianov. "" povedal podľa NHL.com tréner Dallasu Rich Bowness. Jeho zverenci sú v tabuľke Centrálnej divízie na nepostupovom 5. mieste a za štvrtým Nashvillom zaostávajú o tri body, majú však tri zápasy k dobru.Nedarilo sa Montrealu, ktorý prehral na ľade Edmontonu 1:4. Slovenský útočník Canadiens Tomáš Tatar odohral vyše 15 minút a zaknihoval dva mínusové body i dve trestné minúty. Hviezdou zápasu bol kapitán domácich Connor McDavid, ktorý dal gól a pridal dve asistencie.povedal McDavid.Montreal nemrzia iba stratené body, no opäť prišiel o brankársku jednotku Careyho Pricea. Ten si pripísal sedem zákrokov a na začiatku druhej tretiny prepustil miesto Jakeovi Allenovi pre zranenie v hornej časti tela.vyhlásil Allen.