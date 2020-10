Marleau sa vrátil do San Jose, s klubom podpísal ročnú zmluvu

San Jose 13. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Patrick Marleau bude opäť obliekať dres San Jose Sharks. S klubom, v ktorom strávil prevažnú časť kariéry podpísal ročný kontrakt na 700-tisíc dolárov.



Marleau začne v Sharks už svoju 23. sezónu v NHL. "Žraloci" ho draftovali v roku 1997 ako celkovú dvojku. V klube pôsobil nepretržite až do roku 2017, keď zamieril do Toronta. Zaň odohral dve sezóny a pred ročníkom 2019/2020 sa vrátil do San Jose. V snahe zvýšiť šancu na zisk svojho prvého Stanleyho pohára zamieril počas uplynulého ročníka do Pittsburghu, za ktorý odohral celkovo 12 zápasov. O vytúženú trofej sa pokúsi zabojovať opäť v drese Sharks. "Patrick je jeden z najikonickejších hráčov v histórii nášho klubu a zároveň patrí k najuznávanejším veteránom NHL. Jeho vystupovanie je inšpiratívne a má vplyv na našich mladých hráčov," povedal generálny manažér Sharks Doug Wilson.



Marleau je vďaka svojej hokejovej dlhovekosti na priebežnom 5. mieste v počte odohraných zápasov v histórii NHL. V základnej časti nastúpil na 1723 stretnutí (ďalších 195 pridal v play off), pričom na štvrtého Rona Francisa stráca osem duelov a na tretieho Jaromíra Jágra desať. Lídrom je Gordie Howe, ktorý v základnej časti NHL odohral 1767 zápasov. Marleau nazbieral v základnej časti 1188 (562+626) a v play off 127 bodov (72+55).