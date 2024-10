Maródka Colorada sa rozširuje, Colton má zlomenú nohu

Denver 30. októbra (TASR) - Americký hokejový útočník Ross Colton bude svojmu tímu Colorado Avalanche chýbať v NHL šesť až osem týždňov. Vedenie klubu ho umiestnilo na listinu zranených hráčov pre zlomeninu nohy, ktorú utrpel v snahe blokovať strelu v zápase proti Chicagu (2:5). Zámorským médiám to v stredu potvrdil tréner Jared Bednar.



Colton strelil v prebiehajúcej sezóne už osem gólov a po desiatich zápasoch je najlepší strelec mužstva. "Lavínam" bude 7-10 dní chýbať aj útočník Miles Wood pre zranenie v hornej časti tela. Kouč tímu nemá k dispozícii ani zranených útočníkov Jonathana Drouina a Artturiho Lehkonena, ktorí sa však postupne pripravujú na návrat do zostavy. Avalanche dlhodobo chýbajú aj kapitán Gabriel Landeskog a Valerij Ničuškin, ruský krídelník by mal budúci mesiac ukončiť asistenčný program.