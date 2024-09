NHL: Martin Mišiak zaznamenal gól a asistenciu v drese Chicaga

New York 15. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Mišiak zaznamenal gól a asistenciu v drese Chicaga na turnaji nádejí NHL Tom Kurvers Prospect Challenge v St. Louis. Jednu asistenciu zaznamenal Samuel Honzek (Calgary) a v bránke Minnesoty sa prvýkrát predstavil Samuel Hlavaj.



Mišiak bodoval v druhom zápase na turnaji. Proti Wild s Hlavajom najprv predviedol nádhernú prihrávku na gól Franka Nazara. Slovenský útočník v závere zakončením do prázdnej brány spečatil triumf Chicaga nad Minnesotou 4:2.



Zo Slovákov bodoval na nováčikovských turnajoch aj Honzek. Ten hral v drese Flames na podujatí Young Stars Classic v Pentinctone a dosiahol sekundárnu asistenciu proti Edmontonu (3:1).



Na turnaji Prospect Showdown v Montreale hral za domácich aj Filip Mešár, ktorý však nebodoval. Canadiens vyhrali nad Torontom 4:3 po samostatných nájazdoch, slovenský útočník nepremenil svoj pokus. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani Adam Sýkora, ktorého New York Rangers prehral s Philadelphiou Flyers 2:3 po predĺžení.



Utah uspel na podujatí Rookie Faceoff v Los Angeles nad domácim tímom Kings 4:3 po predĺžení. V jeho drese sa predstavil aj Servác Petrovský, ktorý však nebodoval. Peter Repčík, ktorý v prvom zápase za Utah skóroval, nebol v zostave. Za Panthers nenastúpil Oliver Okuliar, Florida na Rookie Showcase v Nashville podľahla Caroline 3:7.