Matthew Tkachuk z Floridy bude mimo hry až do decembra
Autor TASR
Fort Lauderdale 17. septembra (TASR) - Americký hokejista Matthew Tkachuk bude chýbať svojim spoluhráčom z Floridy Panthers až do decembra. V stredu to potvrdil generálny manažér klubu zámorskej NHL Bill Zito.
Dvadsaťsedemročný reprezentant sa zranil ešte počas februárového Turnaja štyroch krajín. Aj napriek problémom bol potom výraznou postavou „panterov“ na ceste za obhajobou Stanleyho pohára, v play off zaznamenal osem gólov a 15 asistencií. Spočiatku sa chcel liečiť konzervatívne, ale v auguste napokon absolvoval operáciu pruhu a natrhnutého priťahovača, ktorá ho vyradila z hry minimálne do decembra.
Tkachuk bol súčasťou americkej nominácie na letný kemp pred ZOH 2026 a očakáva sa, že na hrách bude patriť medzi ťahúňov tímu. Florida sa v úvodnom zápase novej sezóny stretne s Chicagom Blackhawks, 7. októbra začne na domácom ľade. Informácie priniesla agentúra AP.
