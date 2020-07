NHL: Matthews i O’Reilly kandidátom na zisk trofeje Lady Byngovej

New York 16. júla (TASR) - Útočníci Auston Matthews z Toronta Maple Leafs, Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche a Ryan O’Reilly zo St. Louis Blues sú kandidáti na zisk Lady Byng Trophy. Cenu každoročne udeľujú v zámorskej NHL za športové a džentlmenské správanie v kombinácii so športovými výkonmi. Nomináciu zverejnila vo štvrtok oficiálna webová stránka súťaže.



Útočník Toronta Matthews zaznamenal v 70 zápasoch tejto sezóny 47 gólov a 80 bodov. Na trestnej lavici pritom strávil len osem minút. Menej trestných minút v kariére ešte nemal.



Center Colorada MacKinnon nazbieral 35 gólov a 93 bodov v 69 stretnutiach, pričom na trestnej lavici strávil len dvanásť minút. Tiež je to najnižšie číslo v jeho kariére.



O’Reilly zo St. Louis získal toto ocenenie už v roku 2014, vtedy hral za Colorado. V tomto ročníku odohral 71 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a nazbieral 61 bodov. Na konte mal desať trestných minút. Trofej mohol získať aj v uplynulých dvoch rokoch, zakaždým skončil v hlasovaní druhý. Meno víťaza trofeje, ktorá sa udeľuje už od roku 1925, bude známe počas konferenčného finále play off alebo pred finále Stanleyho pohára.



Johns, Lindblom a Ryan sú kandidáti na zisk trofeje Billa Mastertona

Trofej Billa Mastertona získa jeden z trojice Stephen Johns, Bobby Ryan a Oskar Lindblom. Toto ocenenie v zámorskej NHL udeľujú hokejistovi, ktorý spája svoje hokejové majstrovstvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju. Udeľuje ju Asociácia novinárov NHL tak, že sa najprv vyberie kandidát z každého tímu, z ktorých nakoniec vzídu traja finalisti. Každý hráč ju môže získať len raz. Nomináciu zverejnila vo štvrtok oficiálna webová stránka súťaže.



Johns z Dallasu Stars sa vrátil tento rok do NHL 18. januára po tom, čo 22 mesiacov bojoval s následkami otrasu mozgu, ktoré zahŕňali dlhodobé bolesti hlavy. O dva týždne neskôr strelil svoj prvý gól od návratu a pri účasti rodičov priamo na zápase.



Útočníkovi Philadelphie Flyers Lindblomovi lekári v decembri diagnostikovali vzácnu formu rakoviny kostí. Po chemoterapii 2. júla úspešne ukončil liečbu a po prvý raz od choroby sa postavil na korčule.



Ryan zaznamenal päť gólov a tri asistencie v 24 zápasoch tejto sezóny, od 20. novembra sa však prihlásil k asistenčnému programu, aby bojoval s alkoholizmom a duševnými problémami. Do súťaže sa vrátil 28. februára a hneď pomohol hetrikom k výhre 5:2 nad Vancouverom.