NHL: Matthews sa vrátil zostavy Toronta, Calgary prehralo ďalší zápas

NHL-výsledky:



LA Kings - Ottawa 5:2,

New Jersey - Washington 5:6 /FEHÉRVÁRY 0+1/,

Piistburgh - Calgary 6:2 /POSPÍŠIL 0+1/,

St. Louis - Philadelphia 2:3 pp,

Tampa Bay - Toronto 3:5,

NY Islanders - Buffalo 3:0,

Minnesota - Nashville 3:2 pp,

Colorado - Edmonton 1:4,

Seattle - San Jose 2:4,

Vegas - Utah 0:6

New York 1. decembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v nočnom zápase NHL na ľade New Jersey 6:5. V drese hostí zaznamenal obranca Martin Fehérváry asistenciu, Capitals vyrovnali klubový rekord so siedmym triumfom po sebe. Tomáš Tatar chýbal v zostave domácich pre zranenie. Asistenciu si pripísal aj Martin Pospíšil, jeho Calgary však prehralo v Pittsburghu 2:6.Fehérváry v 54. minúte poslal na bránku prudkú prihrávku a smer jeho strely šikovne zmenil Taylor Raddysh. O triumfe Washingtonu potom rozhodol Pierre-Luc Dubois. Obranca John Carlson nazbieral tri asistencie.Pittsburgh potiahli Kris Letang a Michael Bunting, obaja zaznamenali gól a dve asistencie. Pospíšil prihral na gól Jonathanovi Huberdeauovi, keď predtým predviedol výbornú prácu pri mantineli. Flames však prehrali štvrtý zápas po sebe.Do zostavy Toronta sa vrátil útočník Auston Matthews. Zaznamenal dve asistencie a pomohol tímu k víťazstvu 5:3 nad Tampou Bay. Maple Leafs triumfovali po piaty raz v uplynulých šiestich dueloch. Pre "blesky" to bola naopak štvrtá prehra z uplynulých šiestich zápasov. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning necelých 19 minút. Tampe v zápase chýbal Nikita Kučerov pre nešpecifikované zranenie. Obranca Victor Hedman mal dve asistencie a na konte ich má už 590. Týmto zápisom vytvoril nový klubový rekord, prekonal Martina St. Louisa.