Maurice rezignoval na post hlavného trénera Winnipegu

Winnipeg 17. decembra (TASR) - Kanaďan Paul Maurice v piatok rezignoval na post hlavného trénera tímu hokejovej NHL Winnipeg Jets. Na striedačke pôsobil deväť sezón a v predchádzajúcich štyroch ročníkoch dotiahol mužstvo do play off.



Winnipeg figuruje v tabuľke Západnej konferencie na deviatej priečke. "Potrebujú nový impulz. Je na to správny čas a ja to viem. Viem, že potrebujú niečo iné," citoval slová 54-ročného kouča internetový portál nhl.com.



Jets dočasne povedie doterajší asistent Dave Lowry.