McAvoy podpísal 8-ročnú zmluvu s Bostonom

Boston 15. októbra (TASR) - Americký hokejový obranca Charlie McAvoy sa dohodol s klubom Boston Bruins na 8-ročnom kontrakte. Nová zmluva mu vynesie celkovo 76 miliónov dolárov a do platnosti vstúpi od ročníka 2022/2023.



McAvoy sa po sezóne 2021/2022 mohol stať obmedzeným voľným hráčom, keďže sa mu skončí trojročný kontrakt. V rámci neho zarábal priemerne 4,9 milióna dolárov ročne, od budúcej sezóny si ročne polepší na 9,5 milióna.



McAvoy sa stal súčasťou organizácie Bruins v drafte 2016, v ktorom si ho klub vybral z celkového 14. miesta. V základnej časti NHL doteraz odohral 235 zápasov, v ktorých nazbieral 122 kanadských bodov za 24 gólov a 98 asistencií. V play off nastúpil do 65 zápasov, v ktorých získal 32 bodov (5+27). V ročníku 2020/2021 skončil na piatom mieste v hlasovaní o Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL.