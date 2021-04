NHL: McCarron s trestom na dva zápasy za zákrok na hlavu Gourdeho

New York 12. apríla (TASR) - Oddelenie hráčskej bezpečnosti hokejovej NHL suspendovalo útočníka Nashvillu Michaela McCarrona na dva zápasy. Okrem toho musí hráč zaplatiť vyše 12.000 dolárov, ktoré poputujú na účet hráčskeho rezervného fondu.



McCarron 26 sekúnd pred koncom stretnutia s Tampou Bay zasiahol do hlavy útočníka "bleskov" Yanniho Gourdeho. Od rozhodcov dostal trest do konca zápasu. V nedeľu chýbal v zostave Nashvillu proti Dallasu a k dispozícii nebude ani v utorok proti Tampe. "Predátori" s ním môžu počítať až vo štvrtok proti Caroline.