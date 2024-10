McDavid bude pre zranenie členka chýbať Edmontonu 2-3 týždne

Edmonton 30. októbra (TASR) - Kapitán hokejistov Edmontonu Oilers Connor McDavid bude svojmu tímu chýbať dva až tri týždne. Dôvodom je zranenie členka, ktoré 27-ročný center utrpel v úvodnom striedaní pondelkového zápasu NHL v Columbuse. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



McDavid sa zranil pri snahe dostať sa do útočného pásma súpera, keď po kontakte s protihráčom spadol na ľad a kĺzal sa popri mantineli. Spočiatku to nevyzeralo na vážnejšie zranenie, z ľadu odišiel sám a bez väčších problémov. Do hry však už nezasiahol a Oilers napokon prehrali 1:6. Kanadský útočník zamieril späť do Edmontonu a jeho tím absolvuje zostávajúce dva zápasy počas tripu na ľade Nashvillu a Calgary bez neho.



"Connor je náš líder a najlepší hokejista súčasnosti. Jeho absenciu určite pocítime, no je na nás, aby sme sa ukázali, keď je takýto hráč mimo hry," uviedol útočník "olejárov" Ryan Nugent-Hopkins.



Päťnásobný držiteľ trofeje pre najproduktívnejšieho hráča súťaže odohral v prebiehajúcej sezóne 10 zápasov, v ktorých nazbieral 10 kanadských bodov za 3 góly a 7 asistencií. V základnej časti uplynulej sezóny 2023/2024 vynechal šesť stretnutí, z ktorých Edmonton zvíťazil iba v jednom.