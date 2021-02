McDavid si pripísal 500. bod, napodobnil Crosbyho

Výsledky NHL:



Carolina - Florida 3:4 pp



Toronto - Ottawa 2:1



Detroit - Chicago 0:2



Calgary - Vancouver 1:5



Edmonton - Winnipeg 3:2

New York 18. februára (TASR) - Hokejisti Edmontonu zdolali v noci na štvrtok v zámorskej NHL Winnipeg 3:2 a v tabuľke Severnej divízie sa posunuli na tretiu priečku, keď preskočili práve Jets.Dvomi gólmi sa na triumfe podieľal Leon Draisaitl, po dve asistencie si pripísali Connor McDavid a Ryan Nugent-Hopkins. McDavidova asistencia pri góle Jesseho Puljujärviho v prvej tretine bola jeho jubilejným 500. bodom v NHL. Na túto métu sa dostal vo svojom 369. zápase v základnej časti, čím sa vyrovnal kapitánovi Pittsburghu Sidneymu Crosbymu. Míľnik obaja dosiahli ôsmym najrýchlejším spôsobom v histórii. Najrýchlejšie sa to podarilo legendárnemu Waynovi Gretzkému, ktorý potreboval na 500 bodov iba 234 stretnutí.V ďalšom zápase Chicago zvíťazilo na ľade Detroitu 2:0. Dosiahlo tretí triumf za sebou a v tabuľke Centrálnej divízie sa posunulo pred obhajcu Tampu Bay na druhé miesto. Hrdinom duelu bol brankár jastrabov Kevin Lankinen, fínsky nováčik zlikvidoval všetkých 29 striel súpera a vychytal premiérový shutout v profilige. O góly hostí sa postarali Philipp Kurashev a Alex DeBrincat, ktorý v závere spečatil výhru do prázdnej bránky.