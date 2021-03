NHL: McDavid zaokrúhlil päťdesiatku, Smith rozhodol o triumfe Vegas

NHL - sumáre:

MINNESOTA WILD - ARIZONA COYOTES 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)



Góly: 46. Kaprizov (Zuccarello, Spurgeon), 49. Kaprizov (Bjugstad, Dumba), 60. Brodin (Zuccarello), 60. Kaprizov (Zuccarello, Soucy). Brankári: Talbot - Hill, strely na bránku: 32:25, bez divákov.





ST. LOUIS BLUES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 4:5 pp (0:2, 2:1, 2:1 - 0:1)



Góly: 26. O'Reilly (Faulk, Sanford), 34. Tarasenko (Blais, Bortuzzo), 45. Sanford (Hoffman, Kyrou), 51. Perron (Schenn, Tarasenko) – 15. Stone (Stephenson, Pacioretty), 16. Marchessault (Smith), 31. Nosek (Coghlan, Roy), 52. Martinez (Theodore, Roy), 63. Smith (Marchessault, Martinez). Brankári: Binnington - Fleury, strely na bránku: 23:40, bez divákov.





COLORADO AVALANCHE - LOS ANGELES KINGS 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 30. Rantanen (Graves, Toews), 59. MacKinnon (Rantanen). Brankári: Grubauer - Petersen, strely na bránku: 46:18, bez divákov.





EDMONTON OILERS - OTTAWA SENATORS 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)



Góly: 1. McDavid (Draisaitl, Yamamoto), 14. Barrie (McDavid), 34. Nurse (Russell), 39. Draisaitl (McDavid, Barrie), 46. Ennis (Nugent-Hopkins), 56. Haas (Ennis, Larsson) – 4. Chabot (Zajcev, Watson), 30. Tkachuk (Stützle, Batherson). Brankári: Smith - Daccord, strely na bránku: 37:25, bez divákov.





ANAHEIM DUCKS - SAN JOSE SHARKS 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)



Góly: 8. Hertl (Burns, Meier), 21. Kane (Burns, Labanc), 46. Karlsson (Labanc, Couture), 49. Meier (Nieto, Hertl), 50. Labanc (Kane), 56. Händemark. Brankári: Gibson (50. Miller) - Dubnyk, strely na bránku: 34:37, bez divákov.

New York 13. marca (TASR) - Hokejisti Minnesoty zvíťazili v noci na sobotu nad Arizonou 4:0 a pripísali si tretie víťazstvo za sebou v NHL. Výraznou mierou k nemu prispel ruský krídelník Kirill Kaprizov, ktorý vo svojej nováčikovskej sezóne v profilige strelil prvý hetrik. Brankár Cam Talbot vychytal shutout po tom, ako zneškodnil všetkých 25 striel hostí. Minnesota figuruje v tabuľke Západnej divízie na 2. mieste, Arizona je šiesta.Dvadsaťtriročný Kaprizov strelil všetky tri góly v tretej tretine.uviedol pre nhl.com tréner "divochov" Dean Evason.Čistým kontom sa blysol aj nemecký brankár v službách Colorada Philipp Grubauer, Avalanche vďaka jeho 18 zákrokom zdolali Los Angeles 2:0. Bol to štvrtý Grubauerov shutout v sezóne a 15. v profilige.povedal 29-ročný nemecký brankár.V bránke San Jose zažiaril Devan Dubnyk, ktorý zlikvidoval 34 pokusov hráčov Anaheimu a prispel k hladkej výhre svojho tímu 6:0. Bol to jeho 33. shutout v kariére, pričom naposledy si udržal čisté konto v decembri pred dvoma rokmi. "Žraloci" zaknihovali druhý triumf po sebe, prvý gól v NHL strelil Fredrik Händemark.St. Louis doma podľahli Vegas 4:5 po predĺžení. V bránke hostí bol Marc-Andre Fleury, ktorého klub vyškrtol z "covidového" zoznamu. O triumfe Vegas rozhodol v tretej minúte nadstavenia Reilly Smith. Okrem gólu zaznamenal kanadský krídelník aj asistenciu.povedal Smith.Connor McDavid zaznamenal v zápase proti Ottawe (6:2) gól a dve asistencie a stal sa prvým hráčom, ktorý v tejto sezóne dosiahol 50 bodov. Kanadský útočník vedie produktivitu NHL s 51 bodmi (17 gólov, 34 asistencií), ktoré dosiahol v 29 zápasoch. Iba päť hráčov za uplynulých 25 rokov dosiahlo 50 bodov v menšom počte zápasov. Boli to Mario Lemieux, Jaromír Jágr, Sidney Crosby, Peter Forsberg a Ron Francis. McDavidov spoluhráč Leon Draisaitl zaznamenal dva body za gól a asistenciu a v tabuľke produktivity je druhý. Nazbieral 44 bodov za 15 gólov a 29 asistencií.