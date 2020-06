NHL: McDavida, Malkina či Ryana nominovali na Mastertonovu trofej

Nominácie klubov na Mastertonovu trofej /zdroj: nhl.com/:



Anaheim Ducks: Ryan Miller (brankár)

Arizona Coyotes: Conor Garland (útočník)

Boston Bruins: Kevan Miller (obranca)

Buffalo Sabres: Curtis Lazar (ú)

Calgary Flames: Mark Giordano (o)

Carolina Hurricanes: James Reimer (b)

Chicago Blackhawks: Corey Crawford (b)

Colorado Avalanche: Ryan Graves (o)

Columbus Blue Jackets: Nathan Gerbe (ú)

Dallas Stars: Stephen Johns (o)

Detroit Red Wings: Robby Fabbri (ú)

Edmonton Oilers: Connor McDavid (ú)

Florida Panthers: Noel Acciari (ú)

Los Angeles Kings: Jonathan Quick (b)

Minnesota Wild: Alex Stalock (b)

Montreal Canadiens: Shea Weber (o)

Nashville Predators: Jarred Tinordi (o)

New Jersey Devils: Travis Zajac (ú)

New York Islanders: Thomas Hickey (o)

New York Rangers: Henrik Lundqvist (b)

Ottawa Senators: Bobby Ryan (ú)

Philadelphia Flyers: Oskar Lindblom (ú)

Pittsburgh Penguins: Jevgenij Malkin (ú)

San Jose Sharks: Joe Thornton (ú)

St. Louis Blues: Jay Bouwmeester (o)

Tampa Bay Lightning: Alex Killorn (ú)

Toronto Maple Leafs: Zach Hyman (ú)

Vancouver Canucks: Jacob Markström (b)

Vegas Golden Knights: Shea Theodore (o)

Washington Capitals: Michal Kempný (o)

Winnipeg Jets: Mark Letestu (ú)

New York 9. júna (TASR) - Kapitán Edmontonu Connor McDavid, útočník Jevgenij Malkin z Pittsburghu, brankár Henrik Lundqvist z New Yorku Rangers či obranca Jay Bouwmeester zo St. Louis Blues sú medzi 31 hokejistami nominovanými na Bill Masterton Memorial Trophy. Prestížne ocenenie každoročne udeľujú v zámorskej NHL za vytrvalosť, športového ducha a oddanosť hokeju.Novinári pokrývajúci jednotlivé kluby majú právo navrhnúť z každého tímu jedno meno na ocenenie. Zo zoznamu 31 hráčov, ktorý profiliga zverejnila na svojom webe v utorok, následne vzíde trio finalistov. Držiteľa trofeje neskôr určí Asociácia profesionálnych hokejových novinárov (PHWA).Medzi nominovanými je aj obranca Bouwmeester, ktorý vo februári skolaboval na striedačke počas zápasu s Anaheimom. Po srdcovej príhode neskôr podstúpil operačný zákrok, počas ktorého mu voperovali kardioverter-defibrilátor. Tridsaťšesťročný bek v tejto sezóne dohral, zatiaľ však nepadlo rozhodnutie, či bude môcť pokračovať v kariére.Ďalším nominovaným je krídelník Ottawy Bobby Ryan, ktorý dlhý čas bojoval so závislosťou na alkohole. Tridsaťtriročný Američan sa po absolvovaní protialkoholického liečenia dokázal vrátiť k hokeju a hneď v prvom domácom zápase po návrate do zostavy Senators strelil hetrik.