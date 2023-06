Meier podpísal osemročnú zmluvu s Devils, ročne zarobí 8,8 miliónov

Newark 28. júna (TASR) - Švajčiarsky hokejový útočník Timo Meier podpísal nový osemročný kontrakt s klubom New Jersey Devils. Zmluva vstúpi do platnosti od budúcej sezóny 2023/2024 a vynesie mu celkovo 70,4 miliónov dolárov s priemerným ročným platom 8,8 milióna.



Meier prišiel do New Jersey počas sezóny 2022/2023, keď ho klub získal výmenou zo San Jose. V organizácii "žralokov" pôsobil od draftu v roku 2015. Za Devils stihol v sezóne 2022/2023 odohrať 21 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov (9+5). V 11 dueloch play off mal bilanciu 2+2.



Po sezóne 2022/2023 mu vypršal štvorročný kontrakt s priemerným ročným platom 6 miliónov dolárov. Od 1. júla sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom.



Meier je štvrtý švajčiarsky hráč NHL, ktorý má v súčasnosti vyššiu zmluvu než sedem miliónov dolárov ročne. Pred ním podpísali lukratívne kontrakty aj jeho spoluhráč z New Jersey Nico Hischier (7,25 mil.), obranca Nashvillu Roman Josi (9,06) a útočník Los Angeles Kevin Fiala (7,88).