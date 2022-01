NHL: Švajčiar Meier sa blysol piatimi gólmi, Chára prekonal Stevensa

Na snímke švajčiarsky útočník Sharks Timo Meier oslavuje gól v zápase hokejovej NHL San Jose Sharks - Los Angeles Kings (6:2) v noci na 18. januára 2022. Foto: TASR/AP

výsledky NHL:



Buffalo - Detroit 2:3 pp

Colorado - Minnesota 4:3 pp a sn

Arizona - Montreal 5:2

San Jose - Los Angeles 6:2

Seattle - Chicago 3:2 pp a sn

New York Islanders - Philadelphia 4:1

St. Louis - Nashville 5:3

Vegas - Pittsburgh 3:5



New York 18. januára (TASR) - Švajčiarsky hokejista Timo Meier zažiaril v nočnom zápase NHL medzi San Jose a Los Angeles. Víťazstvo domácich Sharks 6:2 zariadil piatimi gólmi. Hráči New Yorku Islanders si poradili s Philadelphiou 4:1, Slovák Zdeno Chára nastúpil na svoj 1636. zápas v základnej časti profiligy a v historickom rebríčku obrancov sa osamostatnil na druhom mieste, keď prekonal Scotta Stevensa (1635).Meier sa stal prvým hráčom v klubovej histórii, ktorý nastrieľal v jednom zápase päť gólov. V celej NHL sa mu to podarilo ako piatemu hokejistovi od roku 2000 a prvému od 5. marca 2020, keď sa rovnakým kúskom blysol Mika Zibanejad pri víťazstve jeho NY Rangers nad Washingtonom (6:5 pp). V decembri 2007 dal päť gólov slovenský kanonier Marián Gáborík v drese Minnesoty v dueli proti New York Rangers.Islanders uštedrili Philadelphii ôsmu prehru za sebou. Chára odohral za "ostrovanov" 21:46 min. a bol najvyťažovanejší hráč tímu. Pripísal si plusový bod a zblokoval jednu strelu. V počte odohraných zápasov medzi obrancami má pred sebou už len Chrisa Cheliosa (1651), od rekordéra ho delí 15 štartov. V tabuľke všetkých hráčov je desiaty.Detroit zvíťazil na ľade Buffala 3:2 po predĺžení. O triumfe Red Wings rozhodol v 63. minúte Dylan Larkin, ktorý predtým aj vyrovnal na 2:2.