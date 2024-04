NHL: Meiera čaká operácia ramena, k dispozícii bude v septembri

New York 23. apríla (TASR) - Švajčiarskeho hokejistu Tima Meiera z New Jersey Devils čaká operácia ramena. Svojmu tímu, ktorý nepostúpil do play off, by mal byť k dispozícii v septembrovom prípravnom kempe na budúcu sezónu. Informovala o tom webstránka nhl.com.



Meier odohral v tejto sezóne 69 zápasov a s 28 gólmi bol najlepší strelec tímu. Celkovo mal na konte 52 kanadských bodov, čo bol štvrtý najväčší počet z tímu Devils. V marci zaznamenal najvyšší počet presných zásahov v lige (13) a vyšla mu záverečná tretina sezóny. Nazbieral v nej rovnako bodov (17+9) ako vo zvyšku ročníka (11+15).



Dvadsaťsedemročný hokejista prišiel do tímu vo februári 2023 zo San Jose Sharks a v 90 stretnutiach základnej časti mal 66 bodov (37+29). Ďalšie štyri pridal za dva góly a dve asistencie v jedenástich dueloch play off. Pred touto sezónou podpísal osemročný kontrakt v hodnote 70,4 milióna USD.



Jeho tím skončil v prebiehajúcom ročníku siedmy v Metropolitnej divízii. Na postupovú trojku stratil trinásť bodov a desať mu chýbalo na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii. Súčasťou Devils bol aj slovenský obranca Šimon Nemec.