Memphis a New Orleans si vymenili pivotov, Valančiunas za Adamsa

New Orleans 27. júla (TASR) - Klub basketbalovej NBA New Orleans Pelicans získal do svojho kádra pivota Jonasa Valančiunasa. Opačným smerom poslal po výmene Stevena Adamsa, Erica Bledsoea a jeden výber v 1. kole draftu. Oba kluby si zároveň vymanili pozície v 1. kole nadchádzajúceho draftu, Memphis bude ťahať z 10. priečky, New Orleans zo 17.



Valančiunas bol v uplynulej sezóne oporou Memphisu, zaznamenal priemer 17 bodov a 13 doskokov na zápas. Pelicans dúfajú, že Litovec bude popri hlavnej hviezde tímu Zionovi Williamsonovi hrať variabilnejšie ako Adams, ktorý je klasickým pivotom a zakončuje výlučne spod koša. Správu priniesol server ESPN.