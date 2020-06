NHL: Mikitu a Šťastného zvolili za najlepších reprezentantov ich čísel

Najlepší hráči expanznej éry podľa čísel dresov:

21 - Stan MIKITA; 22 - Mike Bossy; 23 - Bob Gainey; 24 - Chris Chelios; 25 - Joe Nieuwendyk; 26 - Peter ŠŤASTNÝ; 27 - Scott Niedermayer; 28 - Steve Larmer; 29 - Ken Dryden; 30 - Martin Brodeur; 31 - Grant Fuhr; 32 - Dale Hunter; 33 - Patrick Roy; 34 - Miika Kiprusoff; 35 - Tony Esposito; 36 - Mats Zuccarello; 37 - Patrice Bergeron; 38 - Pavol DEMITRA; 39 - Dominik Hašek; 40 - Henrik Zetterberg; 41 - Jaroslav HALÁK; 42 - David Backes; 43 - Martin Biron; 44 - Chris Pronger; 45 - Sami Vatanen; 46 - David Krejčí; 47 - Torey Krug; 48 - Daniel Briere; 49 - Brian Savage; 50 - Corey Crawford; 51 - Brian Campbell; 52 - Adam Foote; 53 - Jeff Skinner; 54 - Adam McQuaid; 55 - Larry Murphy; 56 - Sergej Zubov; 57 - David Perron; 58 - Kris Letang; 59 - Roman Josi; 60 - Jose Theodore; 61 - Rick Nash; 62 - Carl Hagelin; 63 - Brad Marchand; 64 - Mikael Granlund; 65 - Erik Karlsson; 66 - Mario Lemieux; 67 - Max Pacioretty; 68 - Jaromír Jágr; 69 - Andrew Desjardins; 70 - Braden Holtby; 71 - Jevgenij Malkin; 72 - Sergej Bobrovskij; 73 - Michael Ryder; 74 - John Carlson; 75 - Hal Gill; 76 - P.K. Subban; 77 - Ray Bourque; 78 - Pierre-Edouard Bellemare; 79 - Andrej Markov; 80 - Nikolaj Antropov; 81 - Marián HOSSA; 82 - Martin Straka; 83 - Aleš Hemský; 84 - Michail Grabovskij; 85 - Petr Klíma; 86 - Nikita Kučerov; 87 - Sidney Crosby; 88 - Patrick Kane; 89 - Alexander Mogiľnyj; 90 - Ryan O'Reilly; 91 - Sergej Fjodorov; 92 - Gabriel Landeskog; 93 - Doug Gilmour; 94 - Ryan Smyth; 95 - Matt Duchene; 96 - Tomas Holmström; 97 - Connor McDavid; 98 - Michail Sergačev; 99 - Wayne Gretzky

Toronto 1. júna (TASR) - Bývalý slovenský hokejista Peter Šťastný je najlepší hráč v histórii profiligy, ktorý nosil na drese číslo 26. Rozhodli o tom žurnalisti oficiálnej stránky NHL. Rovnaká pocta sa ušla slovenskému rodákovi Stanovi Mikitovi, toho zvolili za najlepšiuOficiálny web NHL zverejnil najlepších hráčov s číslami 30-21, čím nadviazal na predošlé poradie 99-31. Jednoznačným výberom devätnástich hlasujúcich boli hráči s číslami 30, 29 a 22. Všetci umiestnili na prvé miesta Martina Brodeura, Kena Drydena, resp. Mikea Bossyho.Pomerne jednoznačne dopadlo hlasovanie aj v prípade čísla 26, ktoré nosil Peter Šťastný. Na prvé miesto ho umiestnilo štrnásť žurnalistov, ostatní hlasovali pre Martina St.Louisa (3) a Patrika Eliáša (2). Šťastný odohral v NHL za Quebec, New Jersey a St. Louis celkovo 1070 zápasov, v ktorých získal 1344 kanadských bodov (488 gólov, 861 asistencií). Vo svojej ére patril k najproduktívnejším hráčom NHL, v roku 1981 získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika. V roku 2000 ho uviedli do Siene slávy v Toronte.Mikita je podľa hlasujúcich najlepší nositeľ čísla 21 a to aj napriek tomu, že mal silnú konkurenciu vo švédskych legendách Petrovi Forsbergovi a Börje Salmingovi. Rodák z liptovskej obce Sokolče vyrastal v Amerike a stal sa jednou z najväčších legiend NHL. Po celú kariéru bol verný klubu Chicago Blackhawks, za ktorý odohral celkovo 1594 zápasov so ziskom 1617 bodov (600+1017). Štyrikrát vyhral produktivitu súťaže, dvakrát získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča a v roku 1961 sa tešil zo zisku Stanleyho pohára. V roku 1984 ho prijali do Siene slávy. Zomrel v auguste 2018.V doteraz zverejnenej časti rebríčka zvolili spomedzi slovenských hokejistov za najlepších aj Mariána Hossu (81), Jaroslava Haláka (41) a Pavla Demitru (38).