NHL: Minnesota podpísala dvojročnú zmluvu s Kaprizovom

St. Paul 13. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Minnesota Wild podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s ruským útočníkom Kirillom Kaprizovom.



"Divosi" si ho vybrali už v drafte v roku 2015 z celkového 135. miesta, no dvadsaťtriročný krídelník doteraz pôsobil v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). V drese CSKA Moskva odohral v sezóne 57 duelov, v ktorých nazbieral 62 bodov (33+29). V štyroch stretnutiach play off pridal dva góly i dve asistencie. V KHL pôsobil aj v Salavate Julajev Ufa a Metallurgu Novokuzneck, v základnej časti súťaže odohral 293 zápasov a nazbieral 230 bodov (113+117). Vo vyraďovačke nastúpil na 47 duelov s bilanciou 11 gólov a 20 asistencií. Dvakrát bol najlepší strelec súťaže a v roku 2019 získal s CSKA Gagarinov pohár.



"Sme nadšení, že sme oficiálne podpísali zmluvu s Kirillom. Vo svojom vývoji od draftu v roku 2015 prekonal všetky očakávania. Je inteligentný a dynamický útočník a teším sa, že ho budeme mať na súpiske, keď odštartuje nasledujúca sezóna," uviedol na oficiálnej stránke Wild generálny manažér Bill Guerin.



Kaprizov má na konte zlato z OH 2018, kde bol aj najlepší strelec turnaja a dal víťazný gól v predĺžení finále s Nemeckom. V zbierke má aj bronz z MS 2019 na Slovensku a z juniorských šampionátov má striebro a bronz.