NHL: Minnesota podpísala nováčikovské zmluvy s Beckmanom a Girouxom

St. Paul 23. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Minnesota Wild podpísal trojročné nováčikovské kontrakty s kanadskými útočníkmi Adamom Beckmanom a Damienom Girouxom. V pondelok to oznámil generálny manažér "divochov" Bill Guerin.



Osemnásťročný Beckman zažiaril v drese Spokane Chiefs v predčasne skončenej sezóne juniorskej Western Hockey League (WHL). V 63 zápasoch strelil 48 gólov, pridal 59 asistencií a so 107 kanadskými bodmi sa stal najproduktívnejším hráčom súťaže. Zároveň bol aj jej najlepší strelec. Vo WHL odohral počas troch sezón spolu s play off 147 duelov s bilanciou 181 bodov (88+93). Wild si ho vybrali v 3. kole, celkovo zo 75. miesta vlaňajšieho vstupného draftu.



O dva roky starší Giroux pôsobil v prebiehajúcom ročník ako kapitán Saginaw Spirit v juniorskej Ontario Hockey League (OHL) a v 61 dueloch nazbieral 75 bodov (44+31). Počas štyroch sezón v OHL odohral za Saginaw dokopy s play off 270 zápasov, v ktorých nazbieral 208 bodov (110+98). Minnesota si ho vybrala v 5. kole (155. miesto) draftu v roku 2018.