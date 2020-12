NHL: Minnesota podpísala zmluvu s Hammondom, ale prišla o Stalocka

New York 16. decembra (TASR) - Hokejový klub NHL Minnesota Wild uzavrel ročný dvojcestný kontrakt na 700.000 dolárov s brankárom Andrewom Hammondom. Klub však zároveň oznámil, že pre zranenie hornej časti tela bude na nešpecifikovanú dobu bez brankárskej dvojky Alexa Stalocka.



Tridsaťdvaročný Hammond chytal v minulej sezóne len v nižšej súťaži AHL v drese Rochesteru Americans. V NHL sa naposledy predstavil v roku 2018, pôsobil v Ottawe Senators a Colorade Avalanche.



Wild v októbri vymenili Devana Dubnyka do San Jose Sharks a potom podpísali kontrakt s voľným hráčom Camom Talbotom, ktorý by mal hájiť post jednotky. Informáciu priniesol web sportsnet.ca.