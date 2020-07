NHL: Minnesota predĺžila kontrakt s trénerom Evasonom o dva roky

St. Paul 13. júla (TASR) - Dočasný tréner Dean Evason bude pokračovať v pozícii hlavného kormidelníka klubu zámorskej hokejovej NHL Minnesota Wild, s ktorým predĺžil zmluvu o dva roky. Informovala o tom oficiálna stránka ligy.



Päťdesiatpäťročný Kanaďan prišiel do klubu v roku 2018 ako asistent trénera. Vo februári tohto roka zasadol na post hlavného kouča, keď vystriedal odvolaného Brucea Boudreaua. "Dean odviedol ako dočasný tréner fantastickú prácu a zaslúži si túto príležitosť. Teším sa, že budem sledovať, ako ide náš tím pod jeho vedením hore," uviedol generálny manažér Bill Guerin.



Minnesota odohrala pod Evasonovým vedením dvanásť stretnutí pred prerušením sezóny pre pandémiu nového koronavírusu, osem z nich vyhrala a štyri prehrala. Wild obsadili v tabuľke Západnej konferencie 10. miesto a v predkole na tri víťazné zápasy nastúpia proti Vancouveru Canucks.



Evason pred príchodom do Minnesoty viedol v rokoch 2012 až 2018 Milwaukee Admirals v AHL. Predtým pôsobil sedem sezón ako asistent vo Washingtone Capitals a viedol viacero klubov vo WHL. Počas hráčskej kariéry strávil v NHL 13 sezón. Bývalý center odohral za Washington, Hartford Whalers, San Jose Sharks, Dallas Stars a Calgary Flames 803 duelov v základnej časti, v ktorých strelil 139 gólov a nazbieral 233 asistencií. V play off pridal 29 bodov (9+20) v 55 stretnutiach. V roku 1997 viedol ako kapitán kanadský výber, ktorý vyhral zlato na MS vo Fínsku.