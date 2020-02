NHL: Minnesota prepustila trénera Boudreaua

St. Paul 14. februára (TASR) - Bruce Boudreau skončil na poste trénera tímu zámorskej NHL Minnesota Wild. Vedenie klubu ho v piatok prepustilo, dočasne jeho funkciu prevezme asistent Dean Evason. Informoval o tom generálny manažér Bill Guerin.



Minnesota vo štvrtok nevyužila dvojgólový náskok v domácom stretnutí s New Yorkom Rangers a po prehre 3:4 po nájazdoch jej patrí šiesta priečka v Centrálnej divízii, tri body za miestenkou do play off v Západnej konferencii.



Boudreau bol koučom Wild uplynulé štyri sezóny, do funkcie nastúpil pred ročníkom 2016/2017. V prvých dvoch sezónach sa jeho zverenci prebojovali do vyraďovačky, v oboch prípadoch skončili v prvom kole. Je to už ôsma trénerská zmena v prebiehajúcej sezóne NHL.