NHL: Minnesota zaradila 5 hráčov na covidovú listinu

New York 4. februára (TASR) - Minnesota Wild je ďalším klubom zámorskej NHL, ktorý silnejšie zasiahol koronavírus. Klubu zaradil piatich hokejistov na covidovú listinu a vedenie ligy Minnesote odložilo štyri najbližšie zápasy.



Kvinteto Nick Bjugstad, Nick Bonino, Jared Spurgeon, Joel Eriksson Ek a Marcus Johansson sa tak pridalo k už skôr vyradenému Marcusovi Folignovi. Wild sú momentálne v karanténe v Denveri, kde mali hrať v noci na piatok s miestnym Coloradom. Vo štvrtok majú odletieť domov, kde však nebudú môcť trénovať, keďže museli uzavrieť tréningové priestory. Odložia sa im aj dva víkendové domáce súboje s Arizonou a ďalší domáci duel so St. Louis.



Pre koronavírus už museli pauzovať aj Vegas Golden Knights, New Jersey Devils a Buffalo Sabres. Aktuálne je podľa agentúry AP na covidovej listine 90 hráčov NHL. V sezóne už museli pre koronavírus odložiť 22 duelov.