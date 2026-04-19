Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. apríl 2026
< sekcia Šport

NHL: Minnesota zvíťazila v úvode play off na ľade Dallasu 6:1

Jordan Spence (10) z tímu Ottawa Senators a brankár Linus Ullmark (35) v súboji o puk s Taylorom Hallom (71) z tímu Carolina Hurricanes počas druhej tretiny 1. zápasu série prvého kola play-off hokejovej NHL o Stanley Cup v Raleigh v Severnej Karolíne v sobotu 18. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 19. apríla (TASR) - Hokejisti Minnesoty zvíťazili v úvodnom zápase 1. kola play off zámorskej NHL na ľade Dallasu 6:1. Vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie sa ujali vedenia 1:0. Matt Boldy a Joel Eriksson Ek prispeli k triumfu Wild dvoma gólmi a asistenciou. Philadelphia uspela v prvom dueli štvrťfinále Východnej konferencie na štadióne Pittsburghu 3:2, o triumfe Flyers rozhodol Travis Sanheim.

Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0. O oba góly najlepšieho tímu Východnej konferencie po základnej časti sa postarali hráči druhého útoku, v 23. minúte Logan Stankoven a v 48. minúte Taylor Hall. Brankár Frederik Andersen si pripísal čisté konto, keď vykryl všetkých 22 striel Senators, ktorí sa dostali do vyraďovačky z pozície druhej voľnej karty.

NHL - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:

štvrťfinále Východnej konferencie

Carolina – Ottawa 2:0
/stav série: 1:0/

Pittsburgh - Philadelphia 2:3
/stav série: 0:1/

štvrťfinále Západnej konferencie

Dallas - Minnesota 1:6
/stav série: 0:1/
