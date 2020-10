NHL: Minnesotu posilnil brankár Talbot, podpísal trojročnú zmluvu

St. Paul 9. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Minnesota Wild sa dohodlo s hokejovým brankárom Camom Talbotom na trojročnej zmluve. Tridsaťtriročný Kanaďan prichádza k "divochom" ako voľný hráč, kontrakt má celkovú hodnotu 11 miliónov dolárov.



Talbot nahradí v bránkovisku Devana Dubnyka, ktorého Minnesota vymenila pred pár dňami do San Jose. O miesto medzi žŕdkami bude bojovať s Alexom Stalockom. Pre Talbota to bude už piata profiligová zastávka, v minulosti chytal aj za New York Rangers, Edmonton, Philadelphiu a naposledy Calgary. V drese Flames dosiahol v 26 zápasoch minulej sezóny úspešnosť zásahov 91,9 percenta a gólový priemer 2,63, v play off odchytal 10 duelov. Informoval o tom portál tsn.ca.