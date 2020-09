Montgomery bude asistent trénera St. Louis

St. Louis 17. septembra (TASR) - Jim Montgomery sa stal novým asistentom trénera tímu zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues. Do profiligy sa vracia po menej ako roku, keď ho vlani v decembri vyhodili z postu kormidelníka v Dallase Stars. Dôvodom bolo neprofesionálne správanie.



"Moja rodina a ja sme veľmi vďační funkcionárom Blues za príležitosť byť súčasťou tejto organizácie," vyhlásil Montgomery, pre ktorého to bude premiéra v pozícii asistenta trénera. Pred príchodom do Dallasu pôsobil päť rokov ako hlavný kouč Denverskej univerzity. V NHL ako hráč odohral 122 duelov za St. Louis, Montreal, Philadelphiu, San Jose a Dallas.