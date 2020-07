NHL: Montreal má vraj troch pozitívnych hráčov, klub to nekomentuje

Montreal 13. júla (TASR) - Najmenej traja hokejisti Montrealu Canadiens mali údajne pozitívne testy na koronavírus. V pondelok o tom informoval športový portál The Athletic, samotný klub ani vedenie NHL túto informáciu nekomentovali.



Vedenie ligy už dávnejšie oznámilo, že sa v súvislosti s koronavírusom bude riadiť princípom lekárskeho tajomstva. V Montreale pôsobí slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý je v prerušenej sezóne najproduktívnejším hráčom mužstva.



Sezónu NHL prerušili 12. marca pre pandémiu ochorenia COVID-19. Prípravné kempy klubov pred obnovením sezóny sa v rámci tretej fázy reštartu začnú v pondelok 13. júla. Hráči sa budú v tréningových centrách svojich tímov spoločne pripravovať až do 26. júla, keď sa premiestnia do tzv. hub cities. Na neutrálnych štadiónoch v Edmontone, respektíve Toronte absolvujú najprv niekoľko prípravných stretnutí a od 1. augusta v nich dohrajú pandémiou poznačený ročník, bez divákov a za prísnych hygienických opatrení.



Montreal bude hrať bez obrancu Karla Alznera, ktorý využil právo dohrávanú sezónu neabsolvovať. Útočník Max Domi si vzal týždeň na rozmyslenie.