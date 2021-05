Montreal na úvod zdolal Toronto a ujal sa vedenia v sérii

1. kolo play off NHL - výsledky:



tretí zápas semifinále Centrálnej divízie:



Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5:6 pp

/stav série: 2:1/







tretí zápas semifinále Východnej divízie:



New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4:5

/stav série: 1:2/







prvý zápas semifinále Severnej divízie:



Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:2

/stav série: 0:1/







tretí zápas semifinále Západnej divízie:



Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 2:5

/stav série: 1:2/





New York 21. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu vstúpili úspešne do 1. kola play off NHL. Vo štvrtkovom úvodnom zápase semifinále Severnej divízie zvíťazili na ľade Toronta 2:1 a v sérii vedú 1:0. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral za Canadiens 13:52 minúty a mal dve trestné minúty. Počas jeho vylúčenia strelil v 53. minúte víťazný gól hostí Paul Byron.Hráči Floridy skorigovali stav série s Tampou Bay v Centrálnej divízii na 1:2. Na svojom ľade uspeli 6:5 po predĺžení. V divokom dueli viedli po prvej tretine 2:0, potom však hostia v priebehu siedmich minút druhého dejstva otočili na 3:2 a v úvode záverečnej časti viedli 5:3. Erik Černák absolvoval na ľade v drese "bleskov" 22:21 minúty a mal plusový bod.