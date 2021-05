NHL: Montreal nespečatil postup do play off, Tatar s tromi mínuskami

Sumáre NHL:



BOSTON BRUINS - NEW YORK RANGERS 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 8. Bergeron (Marchand), 19. McAvoy (Marchand, Pastrňák), 35. DeBrusk (Krejčí, Hall), 42. Carlo (Krejčí). Brankári: Swayman - Šesťorkin, strely na bránku: 34:15.



CAROLINA HURRICANES - CHICAGO BLACKHAWKS 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 10. Nečas (Hakanpää) - 57. Stillman (Suter), 63. DeBrincat (Kubalík, Kalynuk). Brankári: Mrázek - Delia, strely na bránku: 37:27.



NEW YORK ISLANDERS - NEW JERSEY DEVILS 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 26. Beauvillier (Mayfield, Nelson) - 15. Zacha (Bratt, Hischier), 36. McLeod (Severson, Murray). Brankári: Varlamov - Blackwood, strely na bránku: 33:25.



PITTSBURGH PENGUINS - BUFFALO SABRES 8:4 (2:1, 3:2, 3:1)

Góly: 10. Carter (McCann, Gaudreau), 12. Carter (Zucker, Kapanen), 25. Carter (Pettersson, Gaudreau), 27. Dumoulin (Letang, Crosby), 28. McCann (Gaudreau), 44. Carter (McCann), 47. Crosby (Letang, Guentzel), 54. Kapanen (Malkin, Zucker) - 3. Caggiula, 24. Thompson (Mittelstadt), 26. Caggiula (Miller, Ristolainen), 50. Skinner (Thompson, Ristolainen). Brankári: Jarry - Houser, strely na bránku: 34:23.



TORONTO MAPLE LEAFS - MONTREAL CANADIENS 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Góly: 1. Galchenyuk (Nylander, Tavares), 4. Tavares (Muzzin), 11. Engvall (Spezza, Brodie), 18. Marner (Thornton, Sandin), 56. Matthews (Marner, Muzzin) - 34. Caufield (Perry, Staal), 44. Lehkonen (Toffoli, Petry). Brankári: Campbell - Primeau (21. Allen), strely na bránku: 35:21.



EDMONTON OILERS - VANCOUVER CANUCKS 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

Góly: 17. Draisaitl (McDavid, Smith), 19. Puljujärvi (McDavid, Barrie), 53. Draisaitl (Nurse, McDavid) - 1. Höglander (Miller, Hamonic, 5. Rathbone (Hawryluk), 7. Hamonic (Boeser, Höglander), 13. Hawryluk (Schmidt, Highmore), 30. Graovac, 56. Boeser (Pearson). Brankári: Koskinen (13. Smith) - Demko, strely na bránku: 42:27.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Montreal) 15:34 0 0 0 -3 0 0

Marián Studenič (New Jersey) 10:38 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



Istí účastníci play off:



Centrálna divízia: Carolina, Tampa Bay, Florida

Východná divízia: Washington, Pittsburgh, Boston, NY Islanders

Severná divízia: Toronto, Edmonton, Winnipeg

Západná divízia: Vegas, Colorado, Minnesota

New York 7. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu nevyužili príležitosť v predstihu spečatiť postup do play off NHL. V noci na piatok prehrali na ľade Toronta 2:5, keď o osude stretnutia rozhodli Maple Leafs v úvodnej tretine, v ktorej si vypracovali štvorgólový náskok a vyhnali z bránky Caydena Primeaua.Do zostavy Montrealu sa po päťzápasovej absencii zavinenej zranením v dolnej časti tela vrátil Tomáš Tatar, slovenský krídelník sa do štatistík zapísal tromi mínuskami. Jeho tím figuruje na štvrtej priečke Severnej divízie, Toronto je na jej čele. Maple Leafs vyhrali šiesty zápas zo siedmich a bodovali v siedmom po sebe. Z jubilejného 40. gólu v sezóne sa tešil suverénne najlepší strelec základnej časti Auston Matthews, ktorý v 56. minúte spečatil triumf svojho tímu." vyjadril sa obranca Montrealu Ben Chiarot.Hokejisti Pittsburghu pokorili Buffalo 8:4 aj vďaka štyrom presným zásahom Jeffa Cartera." nadchýnal sa Carter, ktorý prišiel do Pittsburghu v apríli z Los Angeles Kings a po trinástich vystúpeniach v drese tímu z Pennsylvánie má na konte desať kanadských bodov (8+2).Boston si poradil s New Yorkom Rangers 4:0, pričom slovenský brankár Jaroslav Halák sledoval zo striedačky výborný výkon svojho kolegu Jeremyho Swaymana, ktorý zlikvidoval všetkých 15 striel súperových hráčov. Carolina podľahla Chicagu 1:2 po predĺžení a ukončila päťzápasovú víťaznú sériu. Podarilo sa jej však bodovať v trinástom zápase za sebou a vyrovnala klubový rekord.Z výhry sa tešil Marián Studenič, ktorého New Jersey uspelo na ľade New Yorku Islanders 2:1. Slovenský krídelník odohral vyše desať minút, na súperovho brankára vyslal jednu strelu. Islanders prehrali tretíkrát za sebou.