NHL: Montreal opäť zdolal Edmonton

výsledky:



Detroit - Columbus 2:3

NY Islanders - Boston 1:0

Toronto - Winnipeg 3:1

Philadelphia - Buffalo 1:6

Nashville - Carolina 2:4

St. Louis - San Jose 5:4

Anaheim - Minnesota 1:0

Calgary - Vancouver 5:2

Edmonton - Montreal 1:3

Vegas - Arizona 4:2





New York 19. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v Edmontone 3:1 a zaknihovali nad týmto súperom druhé víťazstvo za tri dni. V predchádzajúcom súboji tohto súpera zdolali 5:1. V drese hostí odkorčuľoval vyše 15 minút slovenský útočník Tomáš Tatar, do kanadského bodovania sa nezapísal.Canadiens priviedol k víťazstvu brankár Jake Allen 25 úspešnými zákrokmi, gól v jeho drese dal aj nováčik Alexander.Prvé víťazstvo v sezóne zaknihovalo Buffalo, ktoré prevalcovalo domácu Philadelphiu 6:1. V drese hostí po dva góly dosiahli Sam Reinhart a Curtis Lazar.Anaheim doma zvíťazil nad Minnesotou 1:0, brankár John Gibson zaznamenal 33 úspešných zákrokov a pripísal si 20. shutout v kariére. Pre Ducks to bola tiež prvá výhra v rozbiehajúcom sa ročníku. Vegas na domácom ľade zdolalo Arizonu 4:2 a vyhralo tretíkrát v treťom zápase.