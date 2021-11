Montreal poslal Caufielda na farmu do AHL

Montreal 2. novembra (TASR) - Klub NHL Montreal Canadiens poslal hokejového útočníka Colea Caufielda do nižšej zámorskej súťaže AHL, kde bude hrať za Laval Rocket. Objav minulej sezóny zaznamenal v desiatich zápasoch nového profiligového ročníka iba jednu asistenciu.



"Bol aktívny, ale v práci s pukom mu chýbala väčšia dynamika a sebavedomie. Mal pár pekných momentov, no bolo to málo. V AHL dostane viac priestoru, získa sebavedomie a strelí nejaké góly. Jeho preradenie na farmu neznamená, že s ním nemáme veľké plány," povedal podľa nhl.com tréner Canadiens Dominique Ducharme. Dvadsaťročný Caufield bol v štatistike striel na bránku s 22 pokusmi na delenom druhom mieste v tíme spoločne s Joelom Armiom.



Caufield zaznamenal v minulej sezóne 52 bodov v drese univerzitného tímu Wisconsin a získal prestížnu cenu Hobeyho Bakera pre najlepšieho hráča v univerzitných ligách. V dvoch dueloch za Laval si pripísal štyri body a potom zamieril do NHL. V desiatich zápasoch základnej časti strelil za Canadiens štyri góly a pridal asistenciu, v 20 vystúpeniach play off nazbieral 12 bodov (4+8) a pomohol Montrealu k postupu do finále. Klub na jeho miesto povolal z Lavalu Micheala Pezzettu.