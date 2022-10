NHL: Montreal poslal Mešára do Kitcheneru Rangers v juniorskej OHL

Montreal 15. októbra (TASR) - Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens poslal slovenského útočníka Filipa Mešára do tímu Kitchener Rangers, ktorý účinkuje v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Po tom, čo sa nevošiel do prvého tímu Canadiens, odštartoval sezónu vo farmárskom tíme Laval Rocket v AHL.



Po prvom zápase, v ktorom Laval prehral doma s Belleville 5:6 po predĺžení a Mešár si pripísal jeden mínusový bod, nasledoval ďalší presun. Naplnili sa tak slová generálneho manažéra "Habs" Kenta Hughesa, ktorý sa v súvislosti s Mešárom vyjadril, že "bude pre neho lepšie, keď nazbiera 80 bodov v OHL, než 40 v AHL." Tým už v predstihu naznačil jeho predpokladaný transfer do kanadskej juniorskej súťaže.



Canadiens si Mešára vybrali v tohtoročnom drafte v 1. kole z 26. miesta ako svojho druhého hráča po celkovej draftovej jednotke Jurajovi Slafkovskom. V prípravnom období nastúpil za Montreal v troch zápasoch, v ktorých si pripísal dva plusové body.