NHL: Montreal prehral na ľade Chicaga, Slafkovský nebodoval

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 3:2 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 21. Forsling (Barkov, Reinhart), 49. Tkachuk (Verhaege, Boqvist), rozh. sn Reinhart - 32. Crosby (Rust, Grzelczyk), 60. Rakell (Bunting, Malkin). Brankári: Knight - Jarry, strely na bránku: 33:31

Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)



Góly: 4. Bertuzzi (Teräväinen, Bedard), 28. Foligno (Kaiser, Dickinson), 44. Maroon (Donato, Smith), 56. Foligno (Hall, Vlasic) - 19. Caufield (Matheson, Suzuki), 50. Heineman (Matheson, Dach). Brankári: Söderblom - Montembeault, strely na bránku: 26:40

St. Louis Blues - Ottawa Senators 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



Góly: 8. Schenn (Holloway), 16. Saad, 35. Saad (Bučnevič, Thomas), 59. Saad (Parayko). Brankári. Binnington - Forsberg, strely na bránku: 25:20

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 17. Nugent-Hopkins (Bouchard), 28. Nurse (J. Skinner, Perry), 59. Draisaitl (Hyman, Nurse) - 39. Leason, 47. LaCombe (Strome, Carlsson). Brankári: S. Skinner - Dostál, strely na bránku: 26:29

Vancouver Canucks - Nashville Predators 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 37. Stamkos (Marchessault, Forsberg), 59. Nyqvist (Blankenburg, Sissons), 60. Sissons (Josi, Nyqvist). Brankári: Lankinen - Saros, strely na bránku: 27:19

Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:27 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Montreal 4. januára (TASR) -Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v zámorskej NHL na ľade Chicaga 2:4 a nenadviazali na tri predchádzajúce víťazstvá. Slovenský útočník hostí Juraj Slafkovský odohral takmer 20 minút a mal najvyšší čas na ľade od 18. októbra, no nezapísal sa do kanadského bodovania. Pre posledný tím ligy Blackhawks to bol prvý triumf po piatich prehrách.Slafkovský nastúpil v prvej formácii Montrealu a na ľade strávil 19:27 min, najviac od októbrového zápasu s Los Angeles (21:10). Prezentoval sa jednou strelou. Pre Canadiens to bol predposledný duel na šesťzápasovom tripe. Ukončia ho v noci na nedeľu na ľade Colorada. K triumfu na ľade Chicaga im nepomohla ani vyššia strelecká aktivita - 40:26. Kapitána domáceho tímu Nicka Foligna tešilo nielen ukončenie negatívnej série, ale najmä úspešná snaha napraviť si chuť po novoročnej prehre na chicagskom štadióne Wrigley Field v zápase Winter Classic so St. Louis 2:6. "" citovala Foligna stránka nhl.com. Obranca Montrealu Mike Matheson bol s 8 strelami najaktívnejší spomedzi všetkých hráčov zápasu. "" konštatoval Matheson.Hlavnou hviezdou programu v noci na sobotu sa stal útočník Brandon Saad, ktorý čistým hetrikom pomohol St. Louis k víťazstvu nad Ottawou 4:0. Brankár Jordan Binnington vychytal tretie čisté konto v sezóne. Blues zvíťazili vo štvrtom zápase z uplynulých piatich a potvrdili triumf nad Chicagom v zápase Winter Classic. Pre Saada to boli prvé góly po 19 zápasoch od 15. novembra. Pred Vianocami vynechal dva zápasy, po ktorých odohral tri bez bodu. "" uviedol Saad podľa nhl.com. Ottawa prehrala štvrtý zápas z uplynulých piatich a naďalej balansuje na hranici prvej osmičky Východnej konferencie. "" uviedol obranca Thomas Chabot. Pre "" to bol predposledný ôsmy duel zo série deviatich u súperov. Zatiaľ v nich majú bilanciu štyri víťazstvá, štyri prehry. "Hokejisti Edmontonu zvíťazili nad Anaheimom 3:2 a ukončili mu trojzápasovú víťaznú sériu. Hostia síce v zápase zmazali manko 0:2, no napokon odišli bez bodov. Víťazný gól strelil v 59. minúte Leon Draisaitl, ktorý si 28. presným zásahom v sezóne upevnil pozíciu na čele poradia ligových strelcov. Zároveň si predĺžil sériu s minimálne jedným kanadským bodom na 13 zápasov. S 9 víťaznými gólmi je líder v NHL. "" uviedol Draisaitl. Kapitán "" Connor McDavid nebodoval prvýkrát po 12 zápasoch a celkovo šiestykrát v sezóne. Oilers zvíťazili v desiatom zápase z uplynulých trinástich.Hokejisti Floridy zvíťazili nad Pittsburghom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Sam Reinhart. Pre "panterov" to bol druhý zápas v priebehu dvoch dní a po prehre s Carolinou (1:3) nastúpil do bránky Spencer Night namiesto Sergeja Bobrovského. "" uviedol tréner Floridy Paul Maurice.Hráčom Nashvillu stačilo 19 striel na víťazstvo na ľade Vancouveru 3:0. Zvíťazili prvýkrát po troch prehrách a zároveň potvrdili, že sa im na ľade "" darí, keď na ňom zvíťazili štvrtýkrát po sebe. Brankár Nashvillu Juuse Saros dosiahol štvrté čisté konto v sezóne a v tomto ukazovateli sa osamostatnil na druhom mieste medzi ligovými brankármi. Prvý je Connor Hellebuyck z Winnipegu s 5 čistými kontami. Canucks už vyše mesiac nedokázali zvíťaziť v dvoch zápasoch za sebou.