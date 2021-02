NHL: Montreal prehral s Torontom, nepomohol mu ani Tatarov gól

NHL - výsledky:



Montreal - Toronto 2:4 /T. TATAR 1+0/, New York Rangers - Boston 2:3 pp

New York 11. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil svoj štvrtý gól v tejto sezóne NHL. Jeho Montreal však prehral na svojom ľade s Torontom 2:4. Maple Leafs dosiahli štvrté víťazstvo za sebou a figurujú na čele Severnej divízie.Tatar sa presadil v 57. minúte, keď znížil na 2:3, pre 30-ročného útočníka to bol ôsmy bod v ročníku a vedie kanadské bodovanie Slovákov.V druhom zápase hráči Bostonu zdolali domáci New York Rangers 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil po 36 sekundách predĺženia Brad Marchand. V bránke Bruins dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom fínsky gólman Tuukka Rask a predviedol 33 zákrokov. Boston vyhral štvrtý zápas v sérii a vedie tabuľku Východnej divízie.