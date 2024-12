NHL: Montreal prehral v New Yorku 3:4, Slafkovský s asistenciou

NHL - sumár:



New York Rangers - Montreal Canadiens 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)



Góly: 10. Panarin (Fox, Zibanejad), 20. Trocheck (Lafreniere, R. Lindgren), 38. Zibanejad (Panarin, Fox), 60. Kakko (Cuylle, Jones) - 12. Matheson (Gallagher, SLAFKOVSKÝ), 45. Caufield (Suzuki), 55. Suzuki (Matheson, Caufield). Brankári: Quick - Montembeault, strely na bránku: 28:28.

Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:28 0 1 1 1 1 2



New York 30. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bodoval v druhom zápase zámorskej NHL za sebou. V sobotnom stretnutí na ľade New Yorku Rangers si pripísal asistenciu, no jeho Montreal prehral 3:4. Víťazný gól strelil 23 sekúnd pred koncom hry Fín Kaapo Kakko.Slafkovský za bránkovou čiarou našiel Brendana Gallaghera, ktorého odrazenú prihrávku spracoval Mike Matheson medzi kruhmi a vyrovnal na 1:1. Slovenský útočník strávil na ľade 14:28 min, pripísal si plusový bod, strelu na bránku i dve trestné minúty po hromadnej bitke v závere druhej tretiny. Po 20 zápasoch tejto sezóny má na konte 14 kanadských bodov (2+12).Canadiens sú naďalej na dne tabuľky Východnej konferencie, na konte majú 21 bodov. Rangers bodovali prvýkrát po piatich zápasoch a patrí im šiesta priečka./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/