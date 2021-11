NHL: Montreal prepustil generálneho manažéra Marca Bergevina

Montreal 29. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens prepustil generálneho manažéra Marca Bergevina a dvoch ďalších popredných funkcionárov. Montreal sa v minulej sezóne predstavil vo finále play off, no momentálne je tretí najhorší tím Východnej konferencie.



Okrem generálneho manažéra skončil aj jeho asistent Trevor Timmins a viceprezident pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu Paul Wilson. "Vďaka ich tvrdej práci sme zažili veľa pamätných chvíľ, vrátane minuloročnej play off, no myslím si, že je čas na zmenu," povedal vlastník klubu Geoff Molson. Kanadský tím bol za uplynulých tridsať rokov dvakrát vo finále Stanleyho pohára. Titul si vybojoval naposledy v roku 1993.



Dočasným výkonným prezidentom hokejových operácií bude Jeff Gorton. Pre Bergevina to bola desiata sezóna v pozícii generálneho manažéra. Informácie priniesla AP.