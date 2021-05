NHL: Montreal s definitívou play off, Chára v 1. kole proti Bostonu

výsledky - NHL:



Boston - New York Islanders 3:2 pp, Florida - Tampa Bay 4:0, Montreal - Edmonton 3:4 pp, Philadelphia - New Jersey 4:2, Chicago - Dallas 4:5, Nashville - Carolina 5:0, Winnipeg - Vancouver 1:3, Vegas - Colorado 1:2, Los Angeles - St. Louis 1:2 pp



New York 11. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu sa predstavia v play off NHL. Na definitívu im stačil bod za domácu prehru s Edmontonom 3:4 po predĺžení. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v drese Canadiens 11:27 minúty a mal tri mínusové body.Víťazný gól strelil Connor McDavid, ktorému prihral Leon Draisaitl. Nemecký útočník nazbieral v zápase dve asistencie a v tomto ročníku má na konte 81 bodov. Obaja sa stali prvými spoluhráčmi od sezóny 1996/1997, ktorí dosiahli 80-bodovú hranicu v 54 zápasoch v dvoch za sebou idúcich sezónach. McDavid má na konte 102 bodov, keď okrem zásahu si pripísal aj asistenciu. Pred nimi pokorili túto métu Jaromír Jágr s Mariom Lemieuxom v Pittsburghu.Zdeno Chára sa v 1. kole play off predstaví proti svojmu bývalému klubu. Jeho Washington s určitosťou obsadí druhé miesto vo Východnej divízie a sériu s Bostonom odštartuje v domácom prostredí. "Medvedi" vo svojom predposlednom vystúpení v základnej časti zdolali New York Islanders 3:2 po predĺžení. "Ostrovanov" čaká na úvod vyraďovačky Pittsburgh Penguins.Hráči Tampy Bay uzavreli základnú časť treťou prehrou za sebou, keď podľahli na ľade Floridy 0:4. S rovnakým súperom prehrali aj v sobotu. Erik Černák strávil na ľade takmer 21 minút a na konte mal tri mínusové body. Oba tímy sa stretnú aj v 1. kole play off.Finalista uplynulej sezóny Dallas sa rozlúčil so sezónou víťazstvom v Chicagu 5:4 po predĺžení. Ani jedno mužstvo už nemalo šancu postúpiť. V drese hostí odohral Andrej Sekera takmer 17 minút a dvakrát vystrelil na bránku súpera.